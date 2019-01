Inscrições no Sisu vão até esta sexta e têm 500 mil acessos simultâneos

Posted on

Em seu segundo dia de inscrição, nessa quarta-feira, 23, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) chegou a registrar, segundo o Ministério da Educação (MEC), 500 mil acessos simultâneos, o que tem gerado lentidão para os que tentam entrar no sistema. O número superou o máximo de acessos ao mesmo tempo, do primeiro dia, de 350 mil.

Com constantes quedas, conforme relato de quem tentou acessar o site, a recomendação é que o estudante com dificuldade atualize a página de inscrição antes de preencher os dados. Desde terça-feira, 22, as inscrições para quem deseja ingressar em um curso superior estão abertas.

Inscrição

Os estudantes podem escolher até duas opções de curso, em ordem de preferência. Uma das mudanças desse ano é que, diferente dos anos anteriores, quando existia a chance de participar da lista de espera mesmo sendo selecionado em um dos cursos, os estudantes que conseguirem um dos dois, não poderão participar da lista.

O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro e a matrícula deve ser feita de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Já do dia 28 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, que não foi selecionado na chamada regular, em nenhuma das opções, pode manifestar o interesse em participar da lista de espera. Estes, serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro.

Notas divulgadas em quatro horários

O Ministério da Educação informou, em nota, que foram adotadas todas as medidas para resolver a demora e que as notas de corte de cada curso serão divulgadas em quatro horários.

Na tarde de terça, as notas de corte de cada curso foram disponibilizadas aos estudante que fizeram a prova do Enem de 2018. Na nota, a pasta informou que um novo que as notas de corte serão divulgadas em quatro horários: 7h, 12h, 17h30 e 20h.

“A divulgação em quatro horários se repetirá até sexta-feira, dia 25. A divulgação da nota de corte à meia-noite será mantida até quinta-feira, dia 24”, diz a nota.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, 25, na página do Sisu.