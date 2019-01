Sisu tem mais de 166 mil inscritos no primeiro dia de candidatura às vagas em universidades

Mais de 166 mil candidatos já se inscreveram no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), conforme balanço divulgado na manhã desta terça-feira, 22, às 7h30. Primeiro dia de candidatura às vagas de graduação em universidades públicas do país, entre às 0h e as primeiras horas da manhã foram contabilizadas pelo MEC mais de 309 mil inscrições.

Isso representou uma média de duas mil inscrições por minuto, conforme balanço divulgado pela equipe de monitoramento. Na ocasião, cerca de 40 mil candidatos estavam acessando o sistema e cada um deles pode se inscrever em dois cursos.

O Sisu é atualizado em tempo real. Assim, é necessário ao candidato manter o monitoramento da sua posição. Para auxiliar neste processo, o MEC disponibilizou este ano um simulador que permite ao candidato comparar informações e, a partir da sua nota, verificar em qual universidade pode vir a ser aprovado e em quais cursos. O MEC também vai atualizar os ranqueamentos ao longo do dia e divulgá-los pelas redes sociais.

Esta é a primeira edição de 2019 do Sisu e são ofertadas 235.461 vagas, distribuídas em 129 instituições de educação superior espalhadas por todo o país. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, devendo o candidato acessar a página eletrônica do Sisu com o número de inscrição e senha do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Sisu é considerado o segundo maior programa de inscrições em universidade do mundo.

