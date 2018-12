Skal: Caucaia recebe certificação Destino Turismo Inteligente

Caucaia foi reconhecida nessa quarta-feira (5) pela atuação que a Prefeitura tem feito no segmento turístico. A certificação Destino Turismo Inteligente foi concedida pelo Skal Internacional do Brasil em solenidade realizada em Fortaleza. A iniciativa reconhece os municípios com relevantes serviços em prol do desenvolvimento econômico e cultural. A certificação integra as ações do projeto Skal Turismo Mundo Afora que após avaliação criteriosa concedeu o título a quatro municípios cearenses: Caucaia, Camocim, Fortaleza e Juazeiro do Norte. Conforme o titular da Secretaria Municipal do Turismo e Cultura (SetCult), Paulo Guerra, a conquista é importante porque o Skal é uma voz do turismo mundial. “É um reconhecimento que qualifica Caucaia em mais de 50 países onde a instituição que concedeu a certificação atua.” O Skal é uma associação internacional de profissionais de turismo. Com sede na Espanha, possui comitês em vários países. Tem o objetivo de promover o turismo local, nacional e mundial através do relacionamento. Outra meta é incentivar e criar uma rede de profissionais ao redor do mundo para desenvolver o setor profissional.