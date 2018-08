SME lança documentos para melhorar índices educacionais de Caucaia

A Secretaria Municipal de Educação (SME) lançou nessa quinta-feira (9) para 114 escolas da rede local de ensino, todas com ensino do segundo ao nono ano, os manuais “Guia de Programas e Projetos Educacionais” e “Plano de Metas dos Indicadores da Educação Municipal de Caucaia”. Os dois documentos destinam-se a elevar os índices de aprovação e reduzir a evasão e a reprovação de alunos.

As publicações foram elaboradas por técnicos da SME, todos imbuídos de alterar a situação de Caucaia no ranking escolar do Estado, hoje em condições melhores que na gestão anterior, mas em colocação ainda preocupante.

O material foi distribuído para diretores e articulam o Plano Municipal de Educação (2017-2020) com o Plano Estadual de Educação (2016-2025). Em síntese, os documentos pretendem que sejam reduzidos os índices de reprovação e evasão escolar de crianças e adolescentes.

Por isso, os programas e projetos apresentados trabalham a cidadania, valores sociais, mediação de conflitos e estímulo à leitura, compreensão de texto, escrita, matemática e, considerando a transversalidade, valorizam cultura e elevam a autoestima dos alunos, criando uma escola agradável e estimulante. São estratégias e métodos cujos objetivos são a permanência e o melhor aproveitamento dos estudantes.

O lançamento dos dois documentos hoje convida os gestores da educação municipal ao absoluto comprometimento com a melhoria educacional, a focarem nas avaliações periódicas, e, em suma, ao compromisso constante com o rendimento escolar.

Com informação da A.I