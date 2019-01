Só 55 candidatos atingiram a nota mil em redação no Enem 2018

O Inep, autarquia responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , divulgou os números de candidatos que tiraram mil na redação e a quantidade de zero. Ao total, dos 4,1 milhões de candidatos, somente 55 tiveram a nota máxima na prova. Já 112.559 alunos zeraram a avaliação.

A autarquia também divulgou a média geral dos estudantes, que foi de 522,8. Entre os concluintes, aqueles que estão no terceiro ano do Ensino Médio, a nota foi de 523,4. Já entre os egressos, a nota foi menor, com 520,9. Por outro lado, entre os treineiros, aqueles que ainda não completaram o ensino médio e não estão no último ano, a nota foi a maior: 541,2.

O Inep também apontou que o número de provas zeradas foi menor que o do ano passado. Entre os motivos para esta nota estão redações em branco (1,12%), fuga ao tema (0,77%) e cópia do texto motivador (0,36%).

Confira abaixo as médias:

Proficiência Média Geral – 522,8

Proficiência Média Concluintes – 523,4

Proficiência Média Egressos – 520,9

Proficiência Média Treineiros – 541,2

Redações Nota Zero – 112.559

Redações Nota Mil – 55

Com informações O Globo