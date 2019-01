Sob nova direção: Caixa de Assistência e Escola Superior da Advocacia vão priorizar o Interior

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) e a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA – CE) estão sob nova direção. Sávio Aguiar é o novo presidente da CAACE e Andrei Aguiar é titular da ESA-CE. Eles cumprirão mandato no período de 2019 a 2021.

O presidente Sávio Aguiar, garante aproximar mais a CAACE e a advocacia, com a oferta de um maior número de benefícios aos associados. A ideia é a interiorização dos serviços, com a criação da Coordenadoria de Assistência às Subseccionais.

Sávio também garante que a entidade vai buscar o diálogo com as operadoras de plano de saúde para redução dos custos para os advogados e a ampliação da rede conveniada de seguros para atendimento específico à classe dos advogados.

Já Andrei Aguiar afirma que o interior do Estado também terá atenção especial da nova gestão da ESA-CE, com cursos presenciais com uma maior frequência para todas as regiões.

Entre as propostas, a busca de parcerias para melhorar o ensino jurídico ganha destaque.