Sobe para 13 número de mortos em acidente em rodovia de Minas Gerais

Subiu para 13 o número de mortos no grave acidente ocorrido na manhã de hoje (13) na BR-251, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do estado, duas carretas, duas van, um micro-ônibus e um caminhão que transportava outro veículo se chocaram na altura do quilômetro 413,2 entre os municípios de Montes Claros e Grão Mogol, no norte do estado.

Inicialmente, o corpo de bombeiros informou o número de sete óbitos, mas outras seis vítimas foram retiradas das ferragens. A batida deixou ainda 39 pessoas feridas, sendo que pelo menos 11 estão em estado grave e uma em estado gravíssimo. Os feridos foram levados para a Santa Casa e o Hospital Universitário de Montes Claros.

No início da tarde, a PRF liberou parcialmente o trânsito da pista no sentido de Montes Claros para Salinas. Segundo informações preliminares dos agentes policiais, o acidente foi provocado por um veículo que seguia de Salinas em direção a Montes Claros e invadiu a pista contrária colidindo na lateral de outro veículo. Os carros que vinham em seguida não conseguiram parar e houve uma sucessão de colisões, tombamento de um carro e incêndio de um dos caminhões.