Sobe para 21 o número de açudes que sangraram em 2019 no Ceará

O açude Caldeirões, em Saboeiro, na Região do Jaguaribe, sangrou neste domingo (24). Com isso, o Ceará chega ao 21º açude cearense monitorado pela Companhia da Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) a atingir 100% do volume.

Segundo a Cogerh, 95 dos reservatórios estão com capacidade inferior a 30%.

Açudes que sangraram: