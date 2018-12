Sobral conquista Selo de Responsabilidade Cultural 2018 com pontuação máxima

Na última segunda-feira, dia 17, o trabalho desenvolvido pela Prefeitura do Município de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) e do Instituto ECOA, recebeu o Selo de Responsabilidade Cultural 2018, concedido pela Secretaria de Cultura do Ceará (Secult), que reconhece empresas e instituições culturais que apoiam, realizam e promovem o setor cultural no estado, seja diretamente ou por meio de leis de incentivo, como a Lei Rouanet e a Lei do Mecenato Estadual.

Juntamente com duas iniciativas do setor privado, a Servis Segurança e o grupo M. Dias Branco, além da Prefeitura Municipal de Assaré, o município de Sobral conquistou a modalidade Diamante, que é a pontuação máxima.

De acordo com o secretário Igor Bezerra, a premiação marca um trabalho que ganhou espaço e representatividade no cotidiano dos sobralenses, mas que precisa ser continuado.

Esse é o maior desafio. Sobral tem se esforçado muito para garantir os direitos culturais, a promoção de atividades de formação e a ocupação dos espaços urbanos e dos equipamentos culturais. Esse esforço levou Sobral a virar referência no setor, e nós temos convicção de que esse trabalho não pode parar”, explica o gestor.

Com informações Ascom Dagagé