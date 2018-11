Sobral e Jaguaribe estão entre as dez cidades mais quentes do Brasil

Os municípios de Jaguaribe e Sobral no Ceará já são conhecidos pelas altas temperaturas durante o ano. Nessa sexta-feira porém os municípios cearenses apresentaram recordes, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A relação apresentou Jaguaribe, com 39,3º C e Sobral, com 38,6ºC.

No penúltimo dia de outubro, Jaguaribe chegou a liderar o ranking nacional. Segundo dados do Inmet, a cidade cearense chegou a registrar 38,6º. Na quarta-feira passada, o estado registrou chuvas em 30 municípios, mas as temperaturas permaneceram altas, cenário típico do mês de novembro no Ceará.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), é de que o tempo continue seco nos próximos dias, embora os índices de umidade possam a aumentar em relação aos registros coletados em outubro.

Em novembro ocorre também o pico do número de foco de queimadas. Conforme o Inpe, o Ceará já registra, em média, 1.871 casos.