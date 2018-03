Sobral ocupa a segunda posição no ranking dos municípios exportadores do Ceará

Sobral concentra mais de 70% de seu Produto Interno Bruto (PIB) no setor de serviços, o que coloca a cidade como a quarta maior economia do Ceará e a maior do Interior do Estado. A indústria, que corresponde a 28% do produto da cidade, é destaque nos ramos de cosméticos, mineração, embalagens e cimento. Vale a ênfase também para o setor de rochas ornamentais.

A cidade ocupa a segunda posição no ranking dos municípios exportadores do Ceará, com US$ 177,8 milhões, esse montante representa 8,4% do total das vendas externas do Estado. A balança comercial sobralense exibiu em 2017 um superávit muito significativo, de US$ 151,1 milhões, resultado de um forte setor exportador, e de importações relativamente modestas, que chegaram à marca de US$ 26,6 milhões. Os dados são de estudo realizado pelo Centro Internacional de Negócios da FIEC.

Os principais produtos exportados pertencem aos subsetores de calçados. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações de Sobral, com US$ 23,1 milhões, seguido por Paraguai e Colômbia. Em quarto lugar surge a Bolívia, que quase dobrou sua participação de 2016 para 2017.

Também nas importações, os Estados Unidos são o grande parceiro comercial do município, com 38% das compras externas. Destaca-se também o Japão, que aumentou em mais de 4 mil pontos percentuais suas vendas para Sobral no referente período.