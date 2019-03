Sobreira destaca criação da Zona Franca do Semiárido, que beneficia 31 municípios do CE

Bate Papo Político desta terça-feira (12)

Uma Proposta de Emenda à Constituição Federal (PEC) que disciplina a criação da Zona Franca do Semiárido do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, beneficiando 31 cidades do Ceará, entra na agenda da Assembleia Legislativa.

O presidente da Mesa Diretora, Sarto Nogueira (PDT), deu aval ao movimento de um grupo de deputados estaduais que quer a criação de uma subcomissão ligada à Comissão de Indústria e Comércio do Legislativo do Ceará para acompanhamento da tramitação da PEC que cria a Zona Franca do Semiárido.

Autor da Proposta de Emenda à Constituição Federal à época em que exercia mandato na Câmara, o hoje deputado estadual Wilson Filho, do Estado da Paraíba, foi recebido, nessa segunda-feira, em Fortaleza, pelo presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto.

Sarto, ao lado do deputado estadual Marcos Sobreira, assumiu compromisso de apoio ao debate a ser realizado sobre a Proposta de Emenda à Constituição.

De acordo com essa PEC, a Zona Franca do Semiárido, com um raio de abrangência de 100 quilômetros a partir da cidade de Cajazeiras, no Estado da Paraíba, englobará 93 municípios, atraindo investimentos com base em incentivos fiscais. Segundo Wilson Filho, a proposta contribuirá para revolucionar a economia do Nordeste.