Solenidade comemora 20 anos do primeiro transplante cardíaco em criança

A Assembleia Legislativa realiza, na segunda-feira (09), a partir das 17h, no Plenário 13 de Maio, sessão solene para comemorar os 20 anos do primeiro transplante cardíaco pediátrico no Ceará. A solenidade, que atende solicitação do deputado Leonardo Pinheiro (PP), também celebra o cinquentenário do primeiro transplante de coração no Brasil.

Durante a comemoração, será lançado o livro “Um Caminho para a Vida”, de autoria cirurgião cardiovascular pediátrico, Valdester Cavalcante Pinto, que trata do transplante cardíaco. O médico foi responsável pelo primeiro transplante de coração em criança no Estado, realizado em 1998, no Hospital Antônio Prudente. Serão homenageados na solenidade os integrante da equipe do primeiro transplante cardiovascular em criança, o cirurgião Valdester Cavalcante Pinto; os integrantes da equipe cirúrgica, Fernando Antônio, Juan Alberto e Waldemiro Carvalho; os cardiologistas, Klébia Castello e João David de Souza; a enfermeira, Ilza Ângela Oliveira; o instrumentador Francisco Barros Sá; a integrante da equipe de anetesiologistas, Jane Eyre, e a parceira da University of Town-Departamento for Cardiothoracic Surgery, Peter Zilla. Com informação da Assembleia Legislativa