Solidariedade, forró e sertajeno prometem animar o Arraiá do “Cumpade Eugênio”

O Arraiá do “Cumpade Eugênio” terá mais que forró e sertanejo. A tradicional festa, promovida pelo Espaço Gastronômico do Imprensa Food Square em parceria com o Colégio Santo Inácio, também terá solidariedade, pois parte da renda será destinada ao Movimento Amare.

As atrações ficam por conta do Chambinho do Acordeon (ator principal do Filme Luís Gonzaga), da dupla Luís Marcelo e Gabriel e da banda Os Transnacionais, no dia 6 de julho, a partir das 20h30. Os ingressos podem ser conseguidos no site Ingressando (www.ingressando.com.br) ou no caixa do estacionamento do Imprensa Food Square.

O evento ocorre na quadra do Colégio Santo Inácio (Av. Desembargador Moreira, 2355). O público poderá ainda desfrutar de barraquinhas de comidas e bebidas típicas, feirinha de artesanato, além de uma linda decoração temática.

O Arraiá do “Cumpade Eugênio” será realizado pelo Colégio Santo Inácio em parceria com o Imprensa Food Square e o Boteco Bar e conta com o apoio do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza.

SERVIÇO:

Arraiá do “Cumpade Eugênio”

Data: 6 de julho

Local: Área climatizada do Imprensa Food Square (Av. Desembargador Moreira, 2355)

Horário: 20h30

Informações: 98219.8000.

Com informação da A.I