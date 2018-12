Soluções de análise de crédito tornam as vendas mais ágeis e seguras, e ajudam a diminuir a inadimplência

Para o pequeno e médio empresário, um dos momentos mais delicados de uma venda é saber se está fazendo um bom negócio quando feita no crediário. Por isso, munir-se de informações precisas que possam lhes dar mais segurança no ato da análise do perfil do cliente é uma das principais recomendações. Do outro lado, o consumidor, ávido por adquirir um bem ou um serviço, pode se tornar um cliente fidelizado, se surpreendido com uma proposta de crédito rápida, personalizada e com taxas e juros e condições de pagamentos diferenciados da média do mercado. Logo, o modo como a relação comercial se estabelece pode determinar, ou não, uma relação de consumo duradoura.

