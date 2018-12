Soma do PIB dos 116 municípios mais pobres do Ceará não chega a 10% do total do Estado

Essa informação foi veiculada no balaço do PIB dos municípios, que foi divulgada nesta sexta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, mesmo com essa pequena participação na economia do estado, apesar da pequena produção de riquezas, os 116 municípios de menor PIB somam população de mais de 2 milhões de pessoas, o equivalente a 22% do total.

Confira uma lista completa com os 116 municípios:

Lavras da Mangabeira Araripe Capistrano Potengi Granjeiro Reriutaba Itatira Ipaporanga Ipueiras Barreira Milhã Chore Frecheirinha Jaguaretama Tejuçuoca Abalara Pereiro Banabuiú Carnaubal Moraújo Independáncia Quiterianepolis Santana do Cariri Poranga Pindoretama Fortim Salitre Martinápole Parambu Chorozinho Catarina Groairas Bela Cruz Hidrolãndia Aivaba Deputado Irapuan Campos Sales Morrinhos São João do Pinheiro Milagres Coreaú Jaguaribe Ararendà Santana do Alto Santo Barroquinha Palhano Acaraú Farias Brito São Luis do Curu Itaiçaba Tamboril Cariús Tururu Alcántaras Ibiapina Acarape Saboeiro Guaramiranga Aracoiaba Madalena Mucambo Tarrafas Grés Pacoti Aratuba Antonina do Norte Cruz Iracema Ipaumirim Erere Cedro Porteiras Apuiarâs Arneiroz Forquilha Uruoca Penaforte Potiretama Jardim Ra piürla Meruoca Pires Ferreira Novo Oriente Umirim Graça Umari Caririaçu Monsenhor Mulungu Altaneira Jucás Tabosa Palmácia General Sampaio Aurora Ounceló Catunda Pacujá Guaiúba Jaguaribara Ibaretama Senador Sá Solorápole Carirá Chaval Baixio Iraucuba Nova Ohnda Ibicuitinga Granjeiro Barro Croatá Jati Miraima Assará Caridade Paramoti Piquet Carneiro Geara

Os dados são do ano de 2016, último ano a ser adicionado à série histórica da pesquisa.