‘Somos poucos, mas somos fortes’, diz general Theophilo após ser oficializado como candidato ao Governo do Estado

Oficializado como candidato ao Governo do Estado, neste domingo, 29, na convenção estadual do PSDB, o general Guilherme Theophilo associou os seus 45 anos no Exército com o número 45 do PSDB para começar uma caminhada que, segundo ele, vai ser vitoriosa. “Somos poucos, mas somos fortes”, destacou o general, durante o evento no ginásio da Faculdade Ari de Sá, na avenida Heráclito Graça, em Fortaleza.

Acompanhado de vários nomes do PSDB estadual, como o senador Tasso Jereissati, a médica e candidata ao Senado Federal, Mayra Pinheiro, do presidente do PSDB-CE, Francini Guedes, e outros nomes do PROS, caso do deputado estadual Capitão Wagner e do também candidato ao Senado, Luis Eduardo Girão (PROS), Theophilo fez uma analogia com uma passagem bíblica – porta estreita e porta larga -, e disse que as duas portas estão na política do Ceará e que a porta larga é a da corrupção.

Em seu discurso pós-homologação, o general criticou o avanço da violência, o terrorismo que abala a população de Fortaleza e chamou o governo Camilo Santana de um “governo da mentira”, que faz da propaganda um caminho para desviar a atenção dos problemas enfrentados pela população. Ao falar sobre a onda de violência que o Ceará e a capital cearense enfrenta, Theophilo acusou o Governo de esconder os números reais da violência.

O general, porém, não se limitou, ao discurso na área da segurança, mas falou também das ações que pretende colocar em prática nas áreas da saúde, educação e destacou a importância da geração de empregos.