SPD cria grupo de apoio para usuários e familiares

Pautada no desenvolvimento de ações para fortalecer o acolhimento aos usuários e seus familiares, a Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) criou um Grupo de Apoio (GA). O objetivo do GA é apoiar pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas (usuário ou egresso de acolhimento/cuidado) por meio de escuta, orientações, troca de experiências, interatividade, voltando-se à perspectiva de valores (saúde, família, sociabilidade, motivação) para uma melhor qualidade de vida.

Os encontros do GA acontecerão todas as quintas-feiras, das 14h30 às 15h30, no auditório da SPD, localizada na Rua Oto de Alencar, 193, bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Profissionais do Centro de Referência sobre Drogas (CRD) conduzirão as atividades.

Em paralelo, a SPD articula a formação de novos grupos de ajuda mútua ao longo de 2018, bem como a aproximação com grupos já existentes no Estado, a fim de fortalecer a rede de apoio e prevenção às drogas.

Mais informações podem ser obtidas pelo 0800.2751475.

Com informações da SPD