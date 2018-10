SPD investe na reinserção social e profissional de pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas

Trezentas pessoas acolhidas em Comunidades Terapêuticas (CTs) que prestam serviço à Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) estão participando de cursos gratuitos no âmbito do Projeto Transformando Vidas – Edição 2018. A ação está sendo efetivada graças a parceria firmada entre a SPD e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) do Governo do Ceará. As capacitações prosseguirão até fevereiro de 2019.

O secretário Especial de Políticas sobre Drogas, Will Almeida, destaca a parceria com a STDS no âmbito do eixo da reinserção social e profissional e ressalta a importância dos acolhidos nas CTs aprenderem um ofício a ser abraçado após a conclusão do período de acolhimento. “É a chance de descobrirem uma nova trilha para suas vidas, longe das drogas”.

Os cursos oferecidos são os seguintes: eletricista predial, pintura e textura de paredes, mecânica de motos, doces e salgados, barbeiro e cabeleireiro. A duração das capacitações é de 80 a 100 horas/aula.

As ONGs responsáveis pela execução do projeto de capacitação nas comunidades terapêuticas são Instituto de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Indesa), Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e Social (Idear), Associação Aliança Comunitária Cearense (AACC), Instituto Maria da Hora e Instituto de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Cidadania (Idesc).

Ao final das aulas, os beneficiados receberão certificado de conclusão do respectivo curso e participarão do sorteio de kits contendo equipamentos básicos para que possam dar os primeiros passos na nova profissão em que foram capacitados. Os cursos têm o acompanhamento da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas (Copod) da SPD.

O secretário Will Almeida informa que acolhidos em 15 instituições estão sendo favorecidos com o Projeto Transformando Vidas. As entidades estão distribuídas pela Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Cariri e Zona Norte do Estado. Desde a efetivação da parceria entre a SPD e a STDS, mais de 600 dependentes químicos aprenderam uma nova profissão ou realizaram seu primeiro aprendizado com direito a certificado.

Os ofícios aprendidos pelos acolhidos nas CTs apresentam representativa demanda por profissionais especializados para o mercado de trabalho, o que contribui para o aproveitamento da mão de obra qualificada.

Uma articulação da SPD com o Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) viabilizará a inserção dos novos profissionais no cadastro de empregos e geração de renda.

O titular da SPD aponta as oportunidades de qualificação como fundamentais para a reinserção social e profissional dos usuários de drogas após o término do período de acolhimento, contribuindo para a recuperação e a melhoria da autoestima. O aprendizado também evita a ociosidade e reduz novas possibilidades de uso de drogas.

A capacitação será ofertada nas seguintes instituições: Associação Ágape, Grão de Mostarda, IVC, Caverna do Adulão, Centro Nova Vida, O Caminho, ONG Maria Bonita, Casa de Abraão, Aliança de Misericórdia, Casa Belém, Caps AD Sobral, F.E. Padre Cícero, F.E. São Bento, O Resgate e Rainha dos Anjos.

Com informações Ascom Governo do Estado