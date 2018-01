SPD reforça parceria com municípios do Sertão Central

A Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) desembarca no Sertão Central nesta quarta-feira (24). O objetivo é fortalecer a parceria com os municípios da região para a efetivação de ações no âmbito da temática das drogas, em especial no eixo da prevenção.

O secretário Especial Adjunto de Políticas sobre Drogas, Cláudio Saraiva; e a titular da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas (Copod) da SPD, Alessandra Pimentel, se reunirão com secretários de Saúde e técnicos da área dos municípios de Quixadá, Quixeramobim, Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Senador Pompeu e Solonópole.

O encontro está previsto para às 9 horas, na sede da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde (Cres). Na oportunidade, os gestores farão a apresentação dos programas e projetos desenvolvidos pela SPD nas diversas regiões do Estado, além de destacar a importância do fortalecimento das políticas territoriais.

Os participantes do encontro terão a oportunidade de abordar o andamento das políticas sobre drogas em suas respectivas localidades, bem como apresentar demandas.

Serviço:

Local da reunião: Sede da 8ª Cres – Rua Eudásio Barroso, 874, Centro, Quixadá-CE

