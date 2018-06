STF julgamento de Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo para próxima terça

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima terça-feira, 19, o julgamento que apura se a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, cometeu corrupção e lavagem de dinheiro. O marido de Gleisi, o ex-ministro Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Kugler também são réus do mesmo processo.

A ação penal de Gleisi será a segunda a ser julgada pela Corte. O primeiro réu da Lava-Jato julgado pelo STF foi o deputado Nelson Meurer (PP-PR), condenado pela Segunda Turma. O processo foi liberado pelo ministro Celso de Mello na semana passada. Ele é o revisor da Lava-Jato, e tem a responsabilidade de analisar o caso mais detidamente que os outros integrantes da Segunda Turma. O relator é o ministro Edson Fachin. Também integram o colegiado os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

As investigações começaram com as delações premiadas do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. Segundo os delatores, Paulo Bernardo pediu R$ 1 milhão a Paulo Roberto para abastecer a campanha da mulher ao Senado em 2010. O dinheiro teria sido entregue por um intermediário de Youssef a Ernesto Kugler, um empresário ligado ao casal. A quantia teria sido repassada em quatro parcelas de R$ 250 mil.

Gleisi foi ministra da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff entre junho de 2011 e fevereiro de 2014. Durante o processo de impeachment, a senadora foi uma das vozes mais eloquentes na defesa da petista no Congresso Nacional. Hoje, como presidente do PT, tem se empenhado na defesa de Lula, condenado e preso na Lava-Jato. Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento no governo Lula, de 2005 a 2011, e das Comunicações já no governo Dilma, de 2011 a 2015.

Nas alegações finais entregues ao STF, os advogados dos réus declararam inocência. A defesa apontou falhas nas delações premiadas que deram origem ao processo e disse que as provas levantadas não corroboram os depoimentos dos colaboradores. Lembrou que, em 2010, quando teriam ocorrido os pagamentos ilícitos, a senadora ainda não tinha cargo público e não gozava da “proeminência” que viria a ter. Também destacou que a presidente do PT nunca fez nada para favorecer Paulo Roberto Costa.

