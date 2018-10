STF mantém envio de inquérito de deputado goiano à primeira instância

Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu (30) manter a decisão individual do ministro Edson Fachin que enviou à Justiça Federal em Goiás inquérito contra o deputado federal Sandes Júnior (PP-GO).

A defesa do parlamentar recorreu ao colegiado para tentar reverter a decisão por entender que Júnior deve responder às acusações no Supremo.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o deputado é investigado pela suposta relação com o empresário de jogos de azar Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira.

Na decisão na qual determinou o envio do caso para a primeira instância, Fachin entendeu que os fatos teriam ocorrido em 2009 e não teriam ligação com o mandato do parlamentar. Dessa forma, conforme decisão da Corte que restringiu o foro privilegiado, a questão não pode mais ser julgada pelo STF.

Com informações Agencia Brasil