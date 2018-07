Subasic pega três pênaltis, Croácia vence Dinamarca e pega Rússia nas quartas

Uma partida que começou com dois gols em quatro minutos e depois se arrastou no mais puro tédio pelos outros 112, até virar pura emoção novamente, com o craque de um dos times perdendo a chance de matar o jogo num pênalti no final da prorrogação, permitindo que a vaga fosse para a decisão por penalidades. Este é o roteiro de Croácia x Dinamarca. Melhor para os croatas, que venceram nos pênaltis por 3 a 2 após o 1 a 1 do tempo normal, depois de Modric, camisa 10 do Real Madrid, perder sua penalidade no fim do segundo tempo do tempo extra (Schmeichel defendeu). Nas penalidades, deu Croácia. Schmeichel pegou mais duas, foi eleito o homem do jogo, mas Subasic defendeu três, e coube a Rakitic anotar a última cobrança para dar a classificação à Croácia.

