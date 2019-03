Sucessão de escândalos em Juazeiro compromete projeto de reeleição de Arnon

O prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PTB), ao enfrentar a cobrança do Ministério Público Estadual para suspender o pagamento do aluguel, pela Prefeitura, de um terreno de propriedade do irmão Luiz Ivan, mantém o Município no noticiário local e nacional. O mau cheiro que exala do lixo depositado no terreno do irmão de Arnon, cujo aluguel tem custo mensal de R$ 90.000,00 aos cofres da Prefeitura, é mais uma etapa de escândalos que expõe as mazelas da política na maior cidade do Interior.

Lixão de Juazeiro do Norte/Foto: Reprodução

Arnon convive, desde o início do mandato, com uma sucessão de escândalos que pode comprometer o seu projeto de concorrer, em 2020, à reeleição. Uma das maiores preocupações é com o desdobramento das investigações da Polícia Federal sobre o possível uso da máquina pública da prefeitura para beneficiar a eleição do filho, Pedro Bezerra (PTB), à Câmara Federal.



As investigações da PF sobre os gastos de campanha de Pedro estão na agenda diária do prefeito de Juazeiro do Norte. Arnon, que exerce o primeiro mandato de prefeito e, nesse momento, perde o sono com investigações da Polícia Federal e do Ministério Público sobre denúncias envolvendo o filho, pensa na reeleição, mas pode enfrentar o mesmo dissabor dos antecessores que, mesmo no cargo, não conseguiram renovar o mandato.



Os eleitores de Juazeiro do Norte demonstraram, nos últimos 20 anos, repulsa aos prefeitos envolvidos em escândalos e que, ao tentarem a reeleição, foram derrotados. A sina atingiu os prefeitos Mauro Sampaio, Carlos Cruz, Raimundo Macedo e Manuel Santana. Entre lideranças políticas e comunitárias de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra poderá, também, construir o mesmo destino caso não mude o modelo político que o envolve, hoje, em denúncias de má administração e privilégios para familiares com o dinheiro público do Município.



A sucessão de escândalos em Juazeiro do Norte ganhou destaque, nesta segunda-feira, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), com reportagens dos correspondentes Solon Vieira e Carlos Silva e, também, no Bate Papo Político com os jornalistas Luzenor de Oliveira.