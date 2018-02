Sul do Ceará concentra chuvas do início do final de semana

Compartilhar no Facebook

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) continua a registrar chuvas em todo o Ceará. No período entre as 7 horas dessa sexta-feira (23) e 7 horas deste sábado (24), choveu em pelo menos 56 municípios no Estado.

A maior precipitação foi observada em Mauriti, com volume de 91 mm; Brejo Santo, com 81 mm; e Jati, 80 mm; foram os municípios onde ocorreram as maiores chuvas nas últimas 24 horas.

Em fevereiro, primeiro mês da quadra chuvosa, balanço parcial já indica chuvas acima da média. Até esta sexta-feira (23), o volume observado é de 168,3 milímetros, o que representa 41,9% acima da média histórica. O Litoral Norte e o Cariri puxam os dados positivos, com volumes observados de 267,7 mm e 224,3 mm, respectivamente.

Na última quinta-feira (22), a Funceme divulgou o prognóstico para o trimestre de março a maio. Na ocasião, os dados indicaram 45% de probabilidade de chuvas para a categoria acima da normal climatológica, que é de 482 milímetros.

A previsão da Funceme para este sábado (24) é de nebulosidade variável com períodos de chuva em todas as regiões cearenses ao longo do dia.

Com informações Diário do Nordeste