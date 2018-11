Sunglass Hut lança campanha ‘House of Sun’ com evento no Shopping Iguatemi Fortaleza

A rede internacional de lojas Sunglass Hut, parte do Grupo Luxottica e líder mundial em óculos premium e fashion do mercado, apresenta a nova campanha “House of Sun” com um evento na loja da rede localizada no Shopping Iguatemi Forteza, que acontece nesta quarta-feira, 28, a partir das 19h.

Com o intuito de fortalecer a conexão da marca para a estação mais esperada do ano, o verão, a nova plataforma de comunicação “House Of Sun” traz histórias de produtos editoriais e colaborações curadas, integrando a abordagem em todas as mídias, on-line e off-line. Representa um espaço físico e virtual, onde o sol, o calor e o estilo vivem, retratando esse espaço etéreo e sonhador, querendo voltar as raízes da marca Sunglass Hut e sua identidade como marca de varejo líder na categoria sun.

A rede conta com 84 unidades presentes nas principais capitais do país e oferece lançamentos de óculos de sol das principais marcas do mundo, como Prada, Prada Linea Rossa, Persol, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Vogue, Ray-Ban, Oakley, Arnette e Empório Armani.

Sunglass Hut

A Sunglass Hut, única especialista em óculos de sol premium e fashion do mercado, faz parte da divisão de varejo da Luxottica, líder mundial em óculos premium, de luxo e esportivos, e possui mais de 3.000 lojas ao redor do mundo, operando nos principais mercados globais, como Estados Unidos, Canadá, Caribe, Europa, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Hong Kong, Cingapura, Oriente Médio e África do Sul, além da América Latina.

Luxottica Group S.p.A.

Luxottica Group é líder em óculos premium, de luxo e esportivos, com cerca de 7,000 óticas e lojas de óculos de sol no varejo da América do Norte, Ásia-Pacífico, China, África do Sul, América Latina e Europa, e um forte portfólio de marcas bem equilibradas. As marcas próprias incluem Ray-Ban, a marca de óculos de sol mais famosa do mundo, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e Arnette, enquanto as marcas licenciadas incluem Giorio Armani, Bvlgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Polo Ralph Lauren, Prada, Michael Kors,Starck Eyes, Tiffany e Versace. Além de uma rede global de atacado, envolvendo 130 países diferentes, o Grupo administra as principais redes de varejo em grandes mercados, incluindo LensCrafters, Pearle Vision e ILORI na América do Norte, OPSM e Laubman & Pank na Ásia-Pacífico, LensCrafters na China, GMO na América Latina e Sunglass Hut em todo o mundo. Os produtos do Grupo são projetados e fabricados em suas seis fábricas na Itália, duas fábricas de propriedade integral na República Popular da China, uma fábrica no Brasil e uma nos Estados Unidos, dedicada à produção de óculos esportivos. Em 2014, o Luxottica Group registrou vendas líquidas de mais de € 7,6 bilhões. Para mais informações, acesse www.luxottica.com