Supermercados de Fortaleza tiveram redução de preços em março, aponta Procon

Os preços nos supermercados de Fortaleza tiveram redução média de 4,10% em março. Em fevereiro, a soma média de todos os itens era de R$ 412,35, caindo para R$ 395,43 e neste mês, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21) pelo Procon.

Batata inglesa, cebola e frango estão mais baratos na mesa do fortalezense. O Procon ressalta que os preços podem sofrer variação, a depender de ofertas e encartes promocionais, que devem ser cumpridos pelos supermercados, sob pena de multa.

A Regional II, área administrativa onde estão concentrados bairros com população de maior poder aquisitivo – como Aldeota, Meireles, Dionísio Tôrres e Lourdes – tem o preço médio do conjunto de produtos com o menor valor: R$ 334,74. Na outra ponta está a área administrativa da Regional V – onde estão bairros como Conjunto Ceará, Maraponga, José Walter e Bom Jardim – o preço médio é o mais elevado: R$ 437,87.