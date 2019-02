Surpresa no Leão: com zebra ou sem zebra, Atlético-CE consegue primeira vitória no retorno

Atlético Cearense x Fortaleza na Arena Castelão e em 15 segundos o Leão já estava na frente, com gol de Júnior Santos. Todos os indícios diziam que o Tricolor arrastaria uma boa goleada, mas não foi o que aconteceu. Após três rodadas disputadas, o Fortaleza conheceu sua 1ª derrota no Cearense e ainda perdeu a chance de assumir a liderança do torneio – ficou na 3ª posição, com seis pontos. Já a equipe atleticana chegou aos quatro pontos e entrou no G-4, na 4ª posição.

Aos 28 minutos – o Atlético Cearense já havia equilibrado o confronto e vinha melhor na partida – Tairone recebeu um belo passe e deu um toque que encobriu o goleiro Felipe Alves. Emabalado pelo bom momento, aos 34 da primeira etapa, a equipe atleticana conseguiu a virada, em jogada individual de Danielzinho, que recebeu pela direita, tirou a marcação e bateu forte de canhota. Fim da primeira etapa, 2×1 Atlético-CE.

Na segunda etapa, o técnico Rogério Ceni ainda tentou deixar o time mais ofensivo. Colocou o segundo reestreante do dia – o primeiro foi o camisa 10 Dodô – Marcinho, além do lateral esquerdo Bruno Melo. O atacante Ederson ainda teve duas boas chances, mas o Atlético, bem postado na defesa e administrando o jogo, segurou o resultado e garantiu a primeira vitória no retorno do Cearense.

Na próxima quinta-feira (21), às 20h, o Tricolor enfrenta o Ferroviário, na Arena Castelão; e o Atlético volta a campo no próximo sábado (23), às 16h, contra o Horizonte, no Domingão.