SUS oferece tratamentos de ponta a pacientes com câncer

O Hospital de Amor Amazônia foi inaugurado em Porto Velho (RO), em novembro de 2017, para atender a população de Rondônia e de todo o Norte, que costumava viajar para se tratar em Barretos (São Paulo), cidade sede do hospital. Atualmente, há 8,5 mil pacientes cadastrados, e o hospital oferece quimioterapia, radioterapia, laboratório, entre outros procedimentos.

Um dos principais hospitais de Brasília (DF), o Hospital de Base, fundado em 1960, atende toda a população do Distrito Federal e de estados próximos, oferecendo procedimentos de alta complexidade. Os pacientes de câncer têm acesso a quimioterapia, radioterapia, cirurgia oncológica, ginecologia oncológica e oncologia clínica.

Em Porto Alegre (RS), o Hospital Santa Rita da Santa Casa de Misericórdia, referência de atendimento à doença, trata uma média de 450 pacientes por dia no Serviço de Radioterapia. Há também o Ambulatório de Quimioterapia, com média de 2,6 mil aplicações por mês.

O Hospital Aristides Maltez, em Salvador (BA), é especializado no tratamento de câncer, com 218 leitos, sendo 18 para oncologia pediátrica. O movimento diário é de 3 mil pessoas, não apenas da Bahia, mas de estados vizinhos e também das regiões Norte e Sudeste, e 100% dos pacientes são do SUS. Por ano, são realizados cerca de 3,2 milhões de procedimentos.

Parte do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) é reconhecido pela excelência oferecida aos pacientes. O atendimento no hospital é voltado a pacientes da rede pública e ao tratamento de casos de alta complexidade.

Com informações do Governo do Brasil