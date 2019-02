Suspeita de corrupção no Sistema S: Operação Fantoche tem prisão do Presidente da CNI

Os desdobramentos da Operação Fantoche, que apura má gestão dos recursos públicos na área do Sistema S, ganharam repercussão ao longo do dia. O presidente da Confederação Nacional da Industria (CNI), Robson Braga de Andrade, é um dos 10 alvos de mandados de prisão temporária que estão sendo cumpridos pela Operação Fantoche, deflagrada na manhã desta terça-feira (19) pela Polícia Federal.

Robson Braga foi preso em Brasília e chegou à Superintendência da Polícia Federal por volta das 9h30 desta manhã, onde deve prestar depoimento. A ação investiga fraudes em contratos entre as empresas do Sistema S com o Ministério do Turismo.

De acordo com a PF, uma empresa mantida pelo mesmo grupo familiar fraudou contratos firmados com as empresas do grupo e o ministério. A maior parte dos contratos irregulares estão voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial.

Os recursos eram desviados posteriormente para a empresa de direito privado sem fins lucrativos. Robson assumiu a presidência da CNI em 2010, sendo reeleito em 2014 e 2018. O mandato dele a frente da entidade tem validade até 2022. Ele foi um dos primeiros a serem presos pelas equipes policiais.