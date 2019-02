Suspeita de desvio no CE: candidata do PSL pagou, 48h antes da eleição, R$143 mil em santinhos e panfletos

Ceará vira notícia nacional sobre escândalo envolvendo candidatas laranjas no PSL – Bate Papo Político desta sexta-feira (22)

O PSL do Ceará ganhou, nesta sexta-feira (22), manchete no Jornal O Globo com a denúncia sobre possível desvio de recursos do Fundo Eleitoral nas eleições de 2018. O alvo da suspeita é a ex-candidata da Assembleia Legislativa Gislani Maia que, em 48 horas, antes do primeiro turno da eleição, realizado no dia 7 de outubro de 2018, recebeu R$ 150 milhões oriundos do PSL e gastou, desse montante, o valor R$ 143 milhões.

O dinheiro foi pago a gráficos que confeccionaram 4,8 milhões de santinhos, panfletos e bottons, além de 20 mil adesivos para carro.

A quantidade de material é tão grande que, pelas limitações da legislação eleitoral, era quase impossível, em tão pouco tempo, distribuir tanto material – a legislação que disciplinou a campanha de 2018 proibia a distribuição de santinhos 24 horas antes da eleição. De acordo com a reportagem do Jornal O Globo, “as notas fiscais do dia 5 de outubro apresentadas pela candidata à Justiça Eleitoral são pelo fornecimento de 4,8 milhões de santinhos, panfletos e bottons, além de 20 mil adesivos para carros“. Gislani recebeu 3.501 votos.

A reportagem destaca, ainda, que Gislani teve receita de quase R$151 mil, dos quais R$ 150 mil foram transferidos pela direção nacional do PSL no dia 5 de outubro. Até então, de acordo com o texto, ela não tinha obtido doação alguma. No próprio dia 5, a candidata repassou quase R$ 143 mil para três gráficas.

Outro aspecto que desperta curiosidade: Gislani foi a única mulher a receber dinheiro do PSL no Ceará, embora o partido tenha tido outras 18 candidaturas femininas no estado. Além dela, apenas Heitor Freire, presidente da sigla no estado, foi beneficiado com recursos partidários. Freire foi eleito deputado federal e apresentou gastos de campanha de R$ 64,2 mil, menos da metade de Gislani.

A reportagem destaca, também, que “a maior parte da despesa da candidata — R$ 103,2 mil — foi concentrada em uma única gráfica, a M C de Holanda Carvalho, cujo nome fantasia é EH 8 Comunicação Visual“. A mesma gráfica imprimiu material para Heitor Freire.

Tudo pode ser conferido no site https://bit.ly/2SRkHCy

