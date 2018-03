Suspeito de chacina no Bairro Benfica era foragido da Justiça

O homem preso suspeito de participar na chacina do Benfica era foragido da Justiça e tinha mandados de prisão em aberto por homicídio e roubo. Ele é acusado de assassinar a tiros Renan Alves em 7 de agosto de 2017 na mesma praça por onde começaram os ataques da sexta-feira (9).

Sete pessoas foram assassinadas em diferentes pontos do Bairro Benfica. Três pessoas morreram na Praça da Gentilândia e outras quatro foram atingidas nas imediações da sede da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) na noite de sexta-feira (9). Dois torcedores seguem internados no Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF).

A Polícia Civil prendeu o suspeito no domingo (11) por envolvimento nas mortes do Benfica e, com ele, apreendeu três armas de fogo, munição e carregadores de pistola. As investigações chegaram até ele ao encontrar um Fiat Punto, que aparecia nas imagens de câmeras de segurança próximas à sede da TUF. O suspeito estava no mesmo prédio onde o carro estava estacionado. Ele tentou fugir mas foi preso por Policiais da Divisão de Homicídio, Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. A secretaria da Segurança não informou o nome do suspeito preso.

Estudantes fizeram um ato em lembrança da vítimas nessa segunda-feira (12). O grupo depositou velas, discursou contra a violência e fez um abraço simbólico à praça ao lado de um dos pontos do tiroteio.

Ainda no sábado (10), o governador Camilo Santana disse que o caso era grave e uma fronta aos sistemas de segurança. “Temos a real compreensão da gravidade da situação. Tanto que tenho investido como nunca na segurança e trabalhado noite e dia. Infelizmente há uma falha geral do sistema, que envolve também as leis e a justiça. Mas não se pode conceber tanta impunidade”, disse.

À tarde, o prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio também anunciou medidas. Prefeitura informou que iria reforçar assistência aos feridos na chacina, garantir assistência psicossocial às famílias das vítimas, e mobilizar o efetivo adicional da Guarda Municipal para ações em parceria com os órgãos estaduais de segurança, além de reforçar ações de fiscalização urbana junto ao Governo do Estado.

Outras medidas de segurança:

Acesso a estádios mediante biometria

Criação de uma comissão mista parlamentar, com vereadores, deputados, membros dos clubes de futebol e da Segurança, para debater políticas de prevenção

Aprimorar o diálogo com os órgãos de fiscalização e acessibilidade para o reordenamento urbano do entorno dos estádios

Ter acesso a informações sobre cadastro de associados em torcidas organizadas de clubes de Fortaleza

Policiamento com 850 policiais militares em dias de jogo entre Fortaleza e Ceará

Quem são as vítimas: