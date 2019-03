Suspeito de cometer feminicídio é preso em flagrante por equipes da Força Tática

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, nesse domingo (10), um suspeito de cometer feminicídio contra sua esposa e atentar contra a vida de outras duas pessoas. O fato aconteceu em uma residência situada no bairro Coqueiro, em Itapipoca, Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17). Duas facas foram apreendidas, ambas utilizadas pelo agressor. O infrator foi levado para a unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), para a realização dos procedimentos cabíveis ao ocorrido.

Equipes da Força Tática (FT) foram acionadas para atenderem uma ocorrência de lesões à faca, em uma casa localizada na Rua Êubia Barroso. De acordo com informações passadas aos militares, um dos feridos estava em óbito no local. Os policiais seguiram até o endereço da ocorrência, onde constataram a veracidade do fato.

A vítima, identificada como Lucilene Galdino de Albuquerque (50), foi morta a facadas pelo marido, identificado como Antônio Maria Rodrigues Ferreira Pessoa (42). Além da vítima fatal, um homem de 18 anos e outro de 35 anos, respectivamente filho e primo de Lucilene, foram agredidos pelo suspeito. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital.

Antônio Maria foi detido ainda no imóvel e encaminhado para a Delegacia Regional de Itapipoca. Aos policiais civis o suspeito disse que cometeu o crime por ciúmes. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e tentativa de homicídio. As duas facas utilizadas pelo agressor também foram levadas para a unidade local da Polícia Civil.

COM SSPDS