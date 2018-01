Suspeito de participar de Chacina que matou 14 nas Cajazeiras é preso portando um fuzil

Compartilhar no Facebook

Um suspeito de participar da Chacina das Cajazeiras foi preso, na manhã deste sábado, 27, na posse de um fuzil, nas proximidades de onde o crime aconteceu. De acordo com uma fonte da Polícia Civil, o homem foi detido pela Polícia Militar e levado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O suspeito ainda não teve a identidade revelada. A Polícia investiga se ele tem alguma relação com a ação criminosa que deixou 14 mortos, em uma festa no bairro Cajazeiras, na madrugada deste sábado. O ataque criminoso foi reinvindicado pela facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

A região onde acontecia a festa era dominada pela organização criminosa Comando Vermelho (CV). Os dois grupos travam uma batalha desde o ano passado, em todo o Estado, que resultou no aumento de mais de 50% no número de homicídios.

Com informações do Diário do Nordeste