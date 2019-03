Suspeito é preso e Polícia apreende mais de 300 pedras de crack no Barroso

Um homem foi preso e mais de 300 pedras de crack foram apreendida, na madrugada desta segunda-feira (11), no Barroso, bairro situado na Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3). A captura foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza. O suspeito e o material apreendido foram levados para o 30º Distrito Policial (DP), onde foi instaurado inquérito policial referente ao caso.

Os agentes realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita saindo de um imóvel, e partiram para realizar a abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou se desfazer de uma lata, mas o recipiente contendo 181 pedras de crack foi pego pela composição. O infrator foi identificado como Francisco Gleibson Aguiar de Almeida Rabelo (29), que não possuía antecedentes criminais.

Durante a abordagem, um segundo indivíduo saiu do mesmo imóvel e conseguiu escapar. Os agentes ingressaram no apartamento, onde encontraram mais 122 pedras de crack, R$ 501,20 em espécie e dois aparelhos celulares. Gleibson foi conduzido para o 30º Distrito Policial (DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) mantém as investigações, agora com o objetivo de capturar outros partícipes na prática ilícita.

COM SSPDS