Suspensão de decreto que altera ICMS é comemorado por empresários e deputados

Uma comissão de parlamentares da Assembleia Legislativa, formada pelo líder do Governo na AL, deputado Júlio César Filho (PPS), e pelos deputados Dra. Silvana (PR), Augusta Brito (PCdoB), Nezinho Farias (PDT), Fernando Santana (PT) e Guilherme Landim (PDT), recebeu microempresários cearenses para celebrar a suspensão do Decreto 32.900, do Governo do Estado.

Assinado pelo Governador Camilo Santana no final de 2018, o decreto muda a sistemática de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o regime de substituição tributária. As mudanças, ocorridas em janeiro deste ano, tornam mais caros os equipamentos eletrônicos de uso doméstico.

O deputado Júlio César Filho ressaltou a capacidade de diálogo do Governo Camilo Santana e sua iniciativa em resolver de imediato um problema que poderia trazer muitos impactos à vida dos cearenses. “Isso mostra o interesse e a vontade de fazer o melhor pela população cearense”, afirmou.

O parlamentar informou também que deverá ser formada uma comissão com três representantes dos comerciantes e microempresários, para acompanhar a elaboração de um novo decreto, conciliando com as demandas da categoria.

A deputada Augusta Brito elogiou a movimentação dos comerciantes e frisou que o Governo do Estado está sempre pronto para receber e ouvir demandas do povo. “Esse Governo é reconhecido pela capacidade de diálogo, e ele acontece. É a prova de mais essa conquista”, acrescentou.

O empresário Osvaldo Janeri agradeceu aos parlamentares pela “ponte” criada entre os comerciantes e o Governo do Estado. “Espero que essa abertura para o diálogo permaneça de forma ordeira e que sempre tenhamos a liberdade de vir aqui e mostrar o que está acontecendo”.

COM AGÊNCIA AL