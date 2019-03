Tarifa aérea média para Jericoacoara, aumenta 4,9% em um ano

Posted on

A tarifa área média para voos de/para Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, subiu 4,97% entre 2017 e 2018. A praia é uma das mais visitadas do estado e o preço das passagens passou de R$ 694,18 para R$ 728,71 em apenas um ano, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa, no município de Cruz, a 32 quilômetros da Praia de Jericoacoara, recebe voos da Azul provenientes de Belo Horizonte (Confins) e Campinas (Viracopos). Já a Gol opera apenas de Guarulhos (São Paulo).

De acordo com a Anac, a tarifa média da Azul para voos de/para Jeri custa R$ 679,82, enquanto que os preços da Gol estão em R$ 827,98.

Conforme o engenheiro aeronáutico Igor Pires, o destino Jericoacoara se consolidou muito rápido. “Jeri saiu de dois voos por semana e chegou a ter em janeiro 12 voos semanais. As ocupações são muito altas, então esse viés de crescimento na tarifa é explicado pela alta demanda”.

Segundo ele, o perfil do passageiro para Jericoacoara é diferente em relação aos outros destinos cearenses, como Fortaleza e Juazeiro do Norte. “Para Jeri é um perfil de viajante mais abastado que não é muito sensível ao preço da passagem”, acrescenta.

O Aeroporto Regional movimentou no ano passado 89,9 mil passageiros. Nos primeiros dois meses deste ano, passaram pelo terminal 22 mil pessoas, alta de 42% em relação aos 15,5 mil passageiros movimentados entre janeiro e fevereiro de 2018.