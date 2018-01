Tarifa branca vai baratear a conta de luz para quem consome energia fora do horário de pico

A partir deste mês de janeiro entra em vigor a tarifa branca, uma forma diferenciada de cobrança de energia elétrica no Ceará. Os consumidores não são obrigados a aderir, mas o valor da conta pode passar por redução, caso as regras da nova tarifa sejam cumpridas.

Antes de optar pela nova tarifa, contudo, é importante analisar o perfil de consumo da residência, pois os preços podem subir, caso a energia seja mal utilizada. O valor da tarifa só diminui entre as 21h30 e as 16h30, quando o kW/h terá o custo de R$ 0,41, aos invés dos R$ 0,72 cobrados habitualmente.

Contudo, nos horários considerados intermediários, entre as 16h30 e as 17h30, e das 20h30 às 21h30, o KWh terá custo de R$ 1,11, enquanto no horário de ponta, das 17h30 às 20h30, o valor passa para R$ 1,80.