Tarifa de água sobe 5,7% em janeiro no Ceará

A partir do próximo dia 22 de janeiro de 2018, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) aplicará incremento de 5,7% às tarifas de água e esgoto praticadas pela companhia. O objetivo é chegar à tarifa média de R$ 3,55 autorizada pelas agências reguladoras no estado em maio deste ano. O percentual será aplicado de forma linear, em todas as categorias de consumo.

A decisão em passar a praticar o valor médio estabelecido pelas agências reguladoras leva em consideração a necessidade de garantir a operação dos sistemas de água e esgoto, bem como cobrir o aumento dos custos impactados pelo agravamento da crise hídrica.

Outros custos como o aumento da energia elétrica e o aumento nos insumos para tratamento da água disponível também têm impactado economicamente a Cagece. A necessidade de realizar investimentos para manter o abastecimento dos municípios, como instalação de poços, construção de adutoras, redes de reforço no abastecimento, ampliação das estações de tratamentos, entre outros.

As autorizações

Em maio deste ano, a Cagece foi autorizada pelas agências reguladoras – Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFOR) e pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) – a praticar uma tarifa média de R$ 3,55. À época, como forma de amenizar o impacto financeiro no orçamento do cidadão, a companhia aplicou a revisão tarifária de forma parcelada. Porém, o percentual aplicado não atingiu o valor médio autorizado. A tarifa média da Cagece, conforme números auditados de setembro e que serviram de base para o incremento, é de R$3,36.

Os valores atualizados pela tarifa média passam a valer para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Fortaleza e nos demais 150 municípios atendidos pela Cagece.

Confira alguns exemplos de como as tarifas vão ficar após o incremento:

Cliente Residencial Social com consumo até 10m³:

– Apenas com serviço de água: passará de R$ 11,30 para R$ 11,90. Aumento de R$ 0,60.

– Com serviço de água e esgoto: passará de R$ 20,34 para R$ 21,42. Aumento de R$ 1,08.

Cliente Residencial Popular com consumo até 10m³:

– Apenas com serviço de água: passará de R$ 23,10 para R$ 24,40. Aumento de R$ 1,30.

– Com serviço de água e esgoto: passará de R$ 41,58 para R$ 43,92. Aumento de R$ 2,34.