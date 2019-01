Tarifa de ônibus em Fortaleza tem reajuste de 5,88% a partir de sábado

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) divulga os novos valores de tarifa de ônibus que passam a vigorar na Capital a partir do dia ‪26 de janeiro‬. O novo valor a ser cobrado é de R$ 3,60 (inteira) e R$ 1,60 (tarifa estudantil), sendo o reajuste de 5,88% no valor da passagem inteira. A tarifa estudantil segue a política municipal de incentivo ao estudante, mantendo-se abaixo do valor da meia passagem. A linha central permanece no mesmo valor R$ 0,50 (inteira) e R$ 0,25 (tarifa estudantil).

Uma nova modalidade de tarifa passa a ser implementada nas linhas interbairros, a exemplo da 679 – José Walter/Cidade Jardim. Prevista no decreto de reajuste, o valor pode variar, mas será sempre menor do que o valor integral, sendo permitida também a integração com complementação tarifária. A tarifa custa R$ 2,00 (inteira) e R$ 1,00 (tarifa estudantil).

Os principais insumos que provocaram o reajuste foram: a alta do dólar (18,43%) que impacta nos valores da tecnologia embarcada; o aumento nos custos com combustíveis: lubrificantes (12,60%) e óleo diesel (3,77%); pneus e rodagem (10,35%); nos custos com o setor pessoal: plano de saúde (10%), cesta básica (8%), vale refeição (7,69%) e salário (3%). Outro componente é a renovação da frota que chegou a 6,28% ao ano, oferecendo atributos de conforto à população, como ar condicionado e wi-fi.

COM ETTUFOR