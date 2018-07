Tasso condena uso da máquina pública para colocar partidos do mesmo lado e chama governo estadual de “frouxo”

O senador Tasso Jereisssti (PSDB), presente na convenção estadual do PSDB, neste sábado, 29, no ginásio da Faculdade Ari de Sá, na avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, criticou a articulação em prol da reeleição do governador Camilo Santana (PT), que conta hoje com 24 partidos. Tasso definiu a aliança como “armação política” e lembrou que na coligação PSDB-PROS distribuição de cargos e verbas não são prioridade.

Em discurso, Tasso destacou a companhia dos que se juntaram a oposição, como Roberto Pessoa, Fernanda Pessoa, Victor Valim, Capitão Wagner, Lúcio Alcântara, Danilo Forte e Raimundo Gomes de Matos. Enalteceu o nome desses políticos como exemplo de políticos que tiveram coragem de enfrentar a máquina liderada pelo atual governador e pelos 24 partidos da situação. No evento, que homologou a candidatura do general Guilherme Theophilo ao Governo do Estado, a ausência do ex-senador Luiz Pontes foi sentida. Pontes desistiu da candidatura ao Senado após pedido da família.

Sobre o general Guilherme Theophilo, Tasso o chamou de “general do povo”, com experiência para enfrentar a bandidagem. Neste momento, o senador condenou a fraqueza e a frouxidão do governo do Ceará para enfrentar as facções criminosas. “Nós procuramos gente que não fizesse da política a canalhice que estar sendo feita com a troca de interesse e união de muitos partidos no mesmo lado”, afirmou Tasso.

O parlamentou ainda destacou, a renovação política que o PSDB estadual traz nas eleições deste ano, com a apresentação dos nomes do general Guilherme Theophilo, da doutora Mayra Pinheiro e do empresário Luís Eduardo Girão. “Eu não sou candidato. Nesta eleição, estou fazendo 70 anos e está na hora da renovação. Deixo para a nova renovação segurar esse bastão”, disse Tasso.