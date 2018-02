Tasso solicita sessão temática sobre segurança no Senado

O senador Tasso Jereissati (PSDB) apresentou nesta tarde, no Plenário do Senado, requerimento solicitando a realização de Sessão Temática para debater o tema da violência e a segurança pública no Brasil. Para o debate serão convidados os ministros da Justiça Torquato Jardim, da Defesa Raul Jungmann e o Secretário Nacional de Segurança Pública, General Carlos Alberto do Santos Cruz.

Em seu requerimento, ele destacou que “a grave crise na segurança pública demanda de todos os poderes da república, assim como a sociedade, uma ação enérgica e coordenada, destinada a, no primeiro momento, estancar os cotidianos episódios de extrema violência e, no longo prazo, medidas estruturantes para o combate às raízes do problema”.

O Senador sugeriu que a Sessão aborde diversos aspectos como crime organizado, sistema carcerário, menor infrator, tráfico de drogas e armas e vigilância de fronteiras. “Em realidade todo o estado brasileiro deve voltar-se ao combate à violência, unindo Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, a academia, estudiosos e especialistas para atuarem conjuntamente, nesta luta que é de toda a sociedade”, disse ele. O requerimento foi aprovado de ofício, pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira.

Com informações da Ascom