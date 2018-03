Tauá: 28 dias sem chuvas no Município faz agricultores perderem safra do milho

O Município de Tauá, na região do Sertão dos Inhamus, já está há 28 dias sem registrar chuvas. A informação é do correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 103.4 + 24 emissoras no Interior), Alverne Lacerda. A exceção são pequenos trechos dos distritos de Trici e Carrapateiras. A seca que ocorre na cidade desde o início do mês de março fez com que os agricultores tauaenses perdessem a safra do milho. A de feijão ainda espera pela precipitações, que são previstas, mas que ainda não aconteceram neste mês.

Suspensão de CPIs

O corresponde Alverne Lacerda ainda trouxe a informação de que a Justiça de Tauá determinou a suspensão das 11 Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs) instaurados pela Câmara Municipal da cidade em fevereiro.

A juíza de direito, doutora Giselle Lima, determinou a suspensão por entender que a Câmara não obedeceu ao regimento interno e a Lei Orgânica do Município, que prevê a proporcionalidade dos partidos em CPIs. Como a Câmara criou as comissões apenas com partidos de uma única ala política, a Justiça resolveu suspendê-las.

