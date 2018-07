Cancelado o grande encontro de jovens agricultores programado pelo Governo do Estado do Ceará através do Projeto Paulo Freire que estava previsto para acontecer entre os dias 20, 21 e 22, em Tauá.

Cerca de 200 jovens agricultores de 81 comunidades da região estariam reunidos na espera do encontro que foi cancelado.

O governo não anunciou uma nova data para a realização do evento.

Confira mais informações com Alverne Lacerda no player abaixo:

