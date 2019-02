Tauá: escola será inaugurada nesta sexta-feira

Escola Estadual de Educação Profissional Marta Maria Giffoni de Sousa, em Sobral [Imagem ilustrativa]

Será inaugurada nesta sexta-feira, 15, por volta das 15h, no distrito de Carrapateiras, em Tauá, uma escola modelo com 12 salas de aulas e ginásio esportivo. A escola será batiza e homenageada com nome do ex prefeito de Tauá, Pedro Pedrosa de Castro Castelo. O custo de toda a obra será de R$ 3,5 milhões.



Pedro Pedrosa de Castro Castelo, ex-prefeito homenageado pela escola

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Alverne Lacerda, conta que o município de Tauá, terá mais duas escolas desse tipo de modelo a serem inauguradas ainda neste ano.