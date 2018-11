Há dois meses a reclamação ficou constante entre cerca de 11 mil usuários Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Moradores do município de Tauá relatam que a água não está chegando nos reservatórios e pedem que a Cagece tome alguma providência com urgência.

ALVERNE-LACERDA-FALTA-DE-AGUA