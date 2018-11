Tauá: Produtores rurais se mobilizam para cobrar milho no armazém da Conab

Os produtores rurais da Região dos Inhamuns começaram, nessa terça-feira, 20, uma mobilização para coleta de 10.000 assinaturas em um abaixo-assinado para cobrar da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) a reposição de estoque de milho destinado ao consumo dos rebanhos de bovinos e caprinos.

O movimento dos agropecuaristas, segundo o correspondente do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior do Estado), Alverne Lacerda, envolve representantes de 10 cidades da Região dos Inhamuns. Há poucos dias, em entrevista ao Jornal Alerta Geral, a Superintendente de Abastecimento Social da Conab, Ana Rita Costa, anunciou que antes do final deste mês o estoque de milho seria reposto. Os produtores agrícolas demonstram, contudo, impaciência com a demora da Conab.

Confira no player abaixo o que disse o correspondente Alverne Lacerda:

