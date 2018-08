Tauá: professores em greve cobram transparência sobre dinheiro da educação

Os professores da rede municipal de Tauá deflagraram greve e param as atividades em sala de aula a partir da próxima segunda-feira. A decisão, tomada, nesta terça-feira, recebeu o apoio de mais de 300 professores que participaram de uma assembleia geral da categoria. Será respeitado o prazo de 72 horas para a paralisação ser oficializada.

Segundo dirigentes do Sindicato Apeoc, se a Prefeitura cortasse o excesso de gratificações poderia contemplar os membros do magistério com a atualização dos salários. Sem reajuste salarial, os professores cobram da administração do prefeito Carlos Windson transparência na aplicação dos recursos da educação. Em 2018, o Município de Tauá recebeu, entre janeiro e junho, R$ 22 milhões, 145 mil reais oriundos do Fundeb. Os membros do magistério sofreram, no ano passado, com o atraso de salários e temem que, em 2018, essa realidade se repita.