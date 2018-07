Começa neste sábado (28), em Tauá, o 3º encontro de apicultores do Estado do Ceará para discutir a produção e a comercialização do mel.

Alverne, destacou no Programa Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior) que duas pessoas morrem no município de Parambu, por dois homens em uma motocicleta. A polícia investiga o crime que chocou moradores da região.

Mais informações com Alverne Lacerda no player abaixo:

alverne-lacerda-apicultura-e-policial