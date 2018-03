Taxi Brasil inaugura sede para atendimento presencial

Com o objetivo de melhorar ainda mais o atendimento oferecido aos condutores do aplicativo cearense Taxi Brasil, uma sede recém inaugurada, localizada no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, está disponível de segunda a sexta, das 08h30 às 12h e 14h às 17h. No espaço, os taxistas podem ser cadastrados no app e os já aprovados podem retirar possíveis dúvidas sobre o funcionamento da plataforma e receber todo o suporte necessário.

O espaço é mais uma opção que a empresa Taxi Brasil dispõe para ampliar o relacionamento com os taxistas, que também podem ter acesso a toda e qualquer assistência pelo número (85) 4042.0964. “O contato constante entre taxistas e Taxi Brasil é fundamental para o sucesso do aplicativo, que foi lançado há apenas dois meses em Fortaleza e já realiza diversas corridas na capital , informa Lielton Lopes, CEO da Invista Tecnologia, empresa cearense responsável pelo desenvolvimento da plataforma.

Expansão

A Invista Tecnologia já estuda um modelo de negócios e a ideia, para os próximos meses, é ampliar a plataforma para a área empresarial, o que está em processo de amadurecimento por parte dos investidores. Dessa forma, o mercado empresarial cearense terá a melhor opção de deslocamento de funcionários, com a mesma qualidade, vantagem e conforto oferecidos atualmente aos usuários físicos.

Sobre o Taxi Brasil

O Taxi Brasil é o primeiro software cearense cri ado para abranger toda a categoria de taxistas, oferecendo mais vantagens, bonificação em dinheiro e qualificação aos condutores. O projeto vem sendo desenvolvido, há pelo menos um ano, pela Invista Tecnologia. A proposta é unificar os taxistas em uma base sólida, com modelo de negócio colaborativo e direcionado, valorizando profissionais por meio de melhorias para a classe e oferecendo um serviço de qualidade à população. “Estamos trabalhando muito neste desenvolvimento e, gradativamente, vamos aperfeiçoando os detalhes pois queremos oferecer tudo com qualidade”, enfatiza Lielton.

O aplicativo se destaca por ser uma opção mais segura para os usuários, pois todos os condutores são profissionais regulamentados pela Prefeitura de Fortaleza. Além disso, dispõe de atendimento qualificado, com mais agilidade no trânsito, uma vez que taxistas podem utilizar a faixa exclusiva para transportes urbanos existente em diversos pontos da Capital, conforme Portaria nº 197 DE 28/12/2014 da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC).

As corridas estão sendo ofertadas com até 40% de desconto, gerando economia aos passageiros.

Serviço

Aplicativo Taxi Brasil: http://bit.ly/2n4pejd – Gratuito

Onde baixar (usuários): Disponível para Android e IOS

Onde baixar para cadastro (taxistas): Disponível para Android

Cadastro: Apenas taxistas regulamentados são autorizados

Com informação da A.I